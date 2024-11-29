В Харькове на месяц перекроют Баварский переулок: как объезжать

В мэрии уточнили, что с 30 ноября по 31 декабря перекроют участок от улицы Ивана Кобзы до улицы Кураховской.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с необходимостью проведения аварийных работ на газопроводе», – добавили в горсовете.

Объехать закрытый участок, объяснили в мэрии, можно будет по прилегающим улицам Кураховской, Юдина, Ивана Кобзы и др.