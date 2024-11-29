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В Харькове на месяц перекроют Баварский переулок: как объезжать

Общество 11:57   29.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове на месяц перекроют Баварский переулок: как объезжать Фото: ХГС

В мэрии уточнили, что с 30 ноября по 31 декабря перекроют участок от улицы Ивана Кобзы до улицы Кураховской.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с необходимостью проведения аварийных работ на газопроводе», – добавили в горсовете.

Объехать закрытый участок, объяснили в мэрии, можно будет по прилегающим улицам Кураховской, Юдина, Ивана Кобзы и др.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 11:57;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии уточнили, что с 30 ноября по 31 декабря перекроют участок от улицы Ивана Кобзы до улицы Кураховской.".