У Харкові на місяць перекриють Баварський провулок: як об’їжджати
Фото: ХМР
У мерії уточнили, що з 30 листопада по 31 грудня перекриють ділянку від вулиці Івана Кобзи до вулиці Курахівської.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення аварійних робіт на газопроводі”, – додали в міськраді.
Об’їхати закриту ділянку, пояснили в мерії, можна буде прилеглими вулицями Курахівською, Юдіна, Івана Кобзи та ін.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 11:57;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії уточнили, що з 30 листопада по 31 грудня перекриють ділянку від вулиці Івана Кобзи до вулиці Курахівської.".