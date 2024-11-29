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У Харкові на місяць перекриють Баварський провулок: як об’їжджати

Суспільство 11:57   29.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові на місяць перекриють Баварський провулок: як об’їжджати Фото: ХМР

У мерії уточнили, що з 30 листопада по 31 грудня перекриють ділянку від вулиці Івана Кобзи до вулиці Курахівської.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення аварійних робіт на газопроводі”, – додали в міськраді.

Об’їхати закриту ділянку, пояснили в мерії, можна буде прилеглими вулицями Курахівською, Юдіна, Івана Кобзи та ін.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 11:57;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії уточнили, що з 30 листопада по 31 грудня перекриють ділянку від вулиці Івана Кобзи до вулиці Курахівської.".