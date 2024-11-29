У Харкові на місяць перекриють Баварський провулок: як об’їжджати

У мерії уточнили, що з 30 листопада по 31 грудня перекриють ділянку від вулиці Івана Кобзи до вулиці Курахівської.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення аварійних робіт на газопроводі”, – додали в міськраді.

Об’їхати закриту ділянку, пояснили в мерії, можна буде прилеглими вулицями Курахівською, Юдіна, Івана Кобзи та ін.