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В Харькове подорожали яйца, гречка, соль и мука: средние цены по городу

Общество 14:19   29.11.2024
Виктория Яковенко
В Харькове подорожали яйца, гречка, соль и мука: средние цены по городу

В Харьковском горсовете проанализировали цены на отдельные товары бакалейной группы и яйца.

Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка ХГС, с начала октября гречневая крупа подорожала на 18%, мука и кухонная соль – на 10%.

В то же время цены на рисовые крупы снизились на 19%, на макаронные изделия – на 9%, на манку и пшено – на 7%, а на рафинированное подсолнечное масло – на 4%. Цена на сахар осталась на уровне октября.

По данным мэрии, цены на гречневую крупу в среднем составляют 34,7 грн/кг, на рис длиннозернистый — 52,1 грн/кг, на рис круглозернистый — 53,5 грн/кг, на пшено — 23,8 грн/кг, на манную крупу – 21,3 грн/0,8 кг.

1 кг сахара стоит в среднем 31,2 грн, 1 кг каменной соли – 17,5 грн, 1 кг пшеничной муки – 21,7 грн, 1 кг макаронных изделий (рожки) – 36,4 грн, 850 мл подсолнечного масла – 63,7 грн.

«Кроме того, стремительно растет цена на куриные яйца. За два месяца они подорожали в среднем на 35-40% и сейчас стоят от 60 до 95 грн. за 10 штук. Этот рост объясняется подорожанием кормов, электроэнергии и сезонным снижением производительности кур», — отметили в горсовете.

Читайте также: От 60 до 100 грн стоят яйца в Харькове: когда цены перестанут расти (сюжет)

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 14:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете проанализировали цены на отдельные товары бакалейной группы и яйца.".