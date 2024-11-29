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У Харкові подорожчали яйця, гречка, сіль і борошно: середні ціни по місту

Суспільство 14:19   29.11.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові подорожчали яйця, гречка, сіль і борошно: середні ціни по місту

У Харківській міськраді проаналізували ціни на окремі товари бакалійної групи та яйця.

Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку ХМР, з початку жовтня гречана крупа подорожчала на 18%, борошно та кухонна сіль – на 10%.

Водночас ціни на рисові крупи знизилися на 19%, на макаронні вироби – на 9%, на манку та пшоно – на 7%, а на рафіновану соняшникову олію – на 4 %. Ціна на цукор залишилася на рівні жовтня.

За даними мерії, наразі ціни на гречану крупу в середньому становлять 34,7 грн/кг, на рис довгозернистий – 52,1 грн/кг, на рис круглозернистий – 53,5 грн/кг, на пшоно – 23,8 грн/кг, на манну крупу – 21,3 грн/0,8 кг.

1 кг цукру коштує в середньому 31,2 грн, 1 кг кам’яної солі – 17,5 грн, 1 кг пшеничного борошна – 21,7 грн, 1 кг макаронних виробів (ріжки) – 36,4 грн, 850 мл соняшникової олії – 63,7 грн.

«Крім того, стрімко зростає ціна на курячі яйця. За два місяці вони подорожчали в середньому на 35-40% і зараз коштують від 60 до 95 грн за 10 штук. Це зростання пояснюється подорожчанням кормів, електроенергії та сезонним зниженням продуктивності курей», – зазначили у міськраді.

Читайте також: Від 60 до 100 грн коштують яйця в Харкові: коли ціни перестануть рости (сюжет)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 14:19;

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