Более 5 тысяч тревог было на Харьковщине с начала полномасштабной: инфографика

5214 воздушных тревог объявили на Харьковщине с начала большой войны.

Инфографику проект UA War Infographics подготовил по случаю Дня радиотехнических войск.

«Именно благодаря людям, которые в них служат, мы узнаем о воздушной тревоге. Это «глаза» противовоздушной обороны. Они следят за небом, а также обеспечивают взаимодействие авиации, зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп и подразделений радиоэлектронной борьбы. С 24 февраля было объявлено более 50 тысяч воздушных тревог», — говорится в публикации.