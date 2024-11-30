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Более 5 тысяч тревог было на Харьковщине с начала полномасштабной: инфографика

Общество 11:51   30.11.2024
Елена Нагорная
Более 5 тысяч тревог было на Харьковщине с начала полномасштабной: инфографика

5214 воздушных тревог объявили на Харьковщине с начала большой войны.

Инфографику проект UA War Infographics подготовил по случаю Дня радиотехнических войск.

«Именно благодаря людям, которые в них служат, мы узнаем о воздушной тревоге. Это «глаза» противовоздушной обороны. Они следят за небом, а также обеспечивают взаимодействие авиации, зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп и подразделений радиоэлектронной борьбы. С 24 февраля было объявлено более 50 тысяч воздушных тревог», — говорится в публикации.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2024 в 11:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5214 воздушных тревог объявили на Харьковщине с начала большой войны.".