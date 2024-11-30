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Более сотни солдат и артсистема — потери РФ на севере Харьковщины за сутки

Фронт 11:20   30.11.2024
Елена Нагорная
Более сотни солдат и артсистема — потери РФ на севере Харьковщины за сутки

Оперативная обстановка на севере Харьковщины существенных изменений не претерпела и остается сложной. СОУ продолжают сдерживать натиск оккупантов, информирует ОТГ «Харьков» в сводке на 9:00.

За прошедшие сутки, как сообщалось, защитники отбили семь вражеских атак в районах Кудеевки, Глубокого, Волчанска и Тихого. Захватчики нанесли 19 ударов дронами-камикадзе, а также осуществили 274 обстрела украинских позиций.

За минувшие сутки враг потерял 104 солдата, из них 47 убитыми и 55 ранеными, еще двоих взяли в плен. Также противник потерял уничтоженными и поврежденными 20 единиц вооружения и военной техники, в частности: артсистему, шесть автомобилей, две единицы спецтехники, 11 БпЛА. Кроме этого, уничтожены 36 укрытий личного состава и место хранения боеприпасов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2024 в 11:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оперативная обстановка на севере Харьковщины существенных изменений не претерпела и остается сложной. СОУ продолжают сдерживать натиск оккупантов, информирует ОТГ «Харьков»".