Понад сотня солдатів і артсистема – втрати РФ на півночі Харківщини за добу
Оперативна ситуація на півночі Харківщини істотних змін не зазнала і залишається складною. СОУ продовжують стримувати натиск окупантів, інформує ОТУ «Харків» у зведенні на 9:00.
Минулої доби, як повідомлялося, захисники відбили сім ворожих атак у районах Кудіївки, Глибокого, Вовчанська та Тихого. Загарбники завдали 19 ударів дронами-камікадзе, а також здійснили 274 обстріли українських позицій.
За минулу добу ворог втратив 104 солдати, з них 47 убитими та 55 пораненими, ще двох взяли у полон. Також супротивник втратив знищеними та пошкодженими 20 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: артсистему, шість автомобілів, дві одиниці спецтехніки, 11 БпЛА. Крім цього, знищені 36 укриттів особового складу та місце зберігання боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2024 в 11:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оперативна ситуація на півночі Харківщини істотних змін не зазнала і залишається складною. СОУ продовжують стримувати натиск окупантів, інформує ОТУ «Харків» у зведенні на 9:00.".