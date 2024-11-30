Live
  • Сб 30.11.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.86

Понад сотня солдатів і артсистема – втрати РФ на півночі Харківщини за добу

Фронт 11:20   30.11.2024
Олена Нагорна
Понад сотня солдатів і артсистема – втрати РФ на півночі Харківщини за добу

Оперативна ситуація на півночі Харківщини істотних змін не зазнала і залишається складною. СОУ продовжують стримувати натиск окупантів, інформує ОТУ «Харків» у зведенні на 9:00.

Минулої доби, як повідомлялося, захисники відбили сім ворожих атак у районах Кудіївки, Глибокого, Вовчанська та Тихого. Загарбники завдали 19 ударів дронами-камікадзе, а також здійснили 274 обстріли українських позицій.

За минулу добу ворог втратив 104 солдати, з них 47 убитими та 55 пораненими, ще двох взяли у полон. Також супротивник втратив знищеними та пошкодженими 20 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: артсистему, шість автомобілів, дві одиниці спецтехніки, 11 БпЛА. Крім цього, знищені 36 укриттів особового складу та місце зберігання боєприпасів.

Читайте також: Кількість рейдів росіян через кордон на північ Харківщини зросла – ISW

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Понад сотня солдатів і артсистема – втрати РФ на півночі Харківщини за добу
Понад сотня солдатів і артсистема – втрати РФ на півночі Харківщини за добу
30.11.2024, 11:20
Новини Харкова – головне за 30 листопада: як минула ніч, що на фронті
Новини Харкова – головне за 30 листопада: як минула ніч, що на фронті
30.11.2024, 11:27
Жінка у Харкові викликала поліцію, коли її чоловік прийшов додому напідпитку
Жінка у Харкові викликала поліцію, коли її чоловік прийшов додому напідпитку
30.11.2024, 10:40
“Виникають специфічні думки” – Машовець про успіхи росіян під Куп’янськом
“Виникають специфічні думки” – Машовець про успіхи росіян під Куп’янськом
29.11.2024, 09:49
“Отримали 3,4 млн грн, були дуже здивовані”: ветеран купив квартиру в Харкові
“Отримали 3,4 млн грн, були дуже здивовані”: ветеран купив квартиру в Харкові
30.11.2024, 10:12
Сьогодні 30 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 30 листопада: яке свято та день в історії
30.11.2024, 06:00

Новини за темою:

11:20
Понад сотня солдатів і артсистема – втрати РФ на півночі Харківщини за добу
10:40
Жінка у Харкові викликала поліцію, коли її чоловік прийшов додому напідпитку
08:47
Синєгубов: російські КАБи і дрони летіли на Харківщину в п’ятницю, їх збивали
08:26
Смертельний авіаудар і штурми: Генштаб ЗСУ – про добу на Харківщині
07:56
Харків та область накрив туман: синоптики попередили про небезпеку

Ви читали новину: «Понад сотня солдатів і артсистема – втрати РФ на півночі Харківщини за добу»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2024 в 11:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оперативна ситуація на півночі Харківщини істотних змін не зазнала і залишається складною. СОУ продовжують стримувати натиск окупантів, інформує ОТУ «Харків» у зведенні на 9:00.".