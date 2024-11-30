Понад 5 тисяч тривог оголошували на Харківщині від початку війни: інфографіка

5214 повітряних тривог оголосили на Харківщині від початку великої війни.

Інфографіку проєкт UA War Infographics підготував з нагоди Дня радіотехнічних військ.

«Саме завдяки людям, які в них служать, ми дізнаємось про повітряну тривогу. Це “очі” протиповітряної оборони. Вони слідкують за небом, а також забезпечують взаємодію авіації, зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп та підрозділів радіоелектронної боротьби. З 24 лютого було оголошено понад 50 тисяч повітряних тривог», – йдеться у публікації.