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Понад 5 тисяч тривог оголошували на Харківщині від початку війни: інфографіка

Суспільство 11:51   30.11.2024
Олена Нагорна
Понад 5 тисяч тривог оголошували на Харківщині від початку війни: інфографіка

5214 повітряних тривог оголосили на Харківщині від початку великої війни.

Інфографіку проєкт UA War Infographics підготував з нагоди Дня радіотехнічних військ.

«Саме завдяки людям, які в них служать, ми дізнаємось про повітряну тривогу. Це “очі” протиповітряної оборони. Вони слідкують за небом, а також забезпечують взаємодію авіації, зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп та підрозділів радіоелектронної боротьби. З 24 лютого було оголошено понад 50 тисяч повітряних тривог», – йдеться у публікації.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2024 в 11:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "5214 повітряних тривог оголосили на Харківщині від початку великої війни.".