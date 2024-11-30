Понад 5 тисяч тривог оголошували на Харківщині від початку війни: інфографіка
5214 повітряних тривог оголосили на Харківщині від початку великої війни.
Інфографіку проєкт UA War Infographics підготував з нагоди Дня радіотехнічних військ.
«Саме завдяки людям, які в них служать, ми дізнаємось про повітряну тривогу. Це “очі” протиповітряної оборони. Вони слідкують за небом, а також забезпечують взаємодію авіації, зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп та підрозділів радіоелектронної боротьби. З 24 лютого було оголошено понад 50 тисяч повітряних тривог», – йдеться у публікації.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2024 в 11:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "5214 повітряних тривог оголосили на Харківщині від початку великої війни.".