На Харьковщине — больше всего бизнесов среди всех прифронтовых областей
Количество компаний, зарегистрированных на прифронтовых территориях Харьковщины, в разы выше, чем на прифронтовых территориях восьми других областей.
Более трети бизнесов зарегистрировано именно на Харьковщине — 69 тысяч, почти вдвое меньше есть в Запорожской области — 32 тысячи, а замыкает тройку Николаевщина с показателем в 27 тысяч (15,2%), говорится в аналитике «Опендатабот».
По данным Минреинтеграции, в настоящее время в Украине зарегистрировано более 1,4 миллиона компаний, 13% из которых (более 180 тысяч) – на прифронтовых территориях.
Только 1,1 тысячи таких фирм работают на территориях, где ведутся активные бои и отключены все государственные реестры. Еще 25 тысяч (14%) находятся на территориях активных боевых действий, где функционируют государственные ресурсы. Подавляющее большинство зарегистрировано на территории возможных боевых действий — 153 тысячи бизнесов.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2024 в 19:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество компаний, зарегистрированных на прифронтовых территориях Харьковщины, в разы выше, чем на прифронтовых территориях восьми других областей.".