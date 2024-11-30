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На Харківщині – найбільше бізнесів серед усіх прифронтових областей

Економіка 19:30   30.11.2024
Олена Нагорна
На Харківщині – найбільше бізнесів серед усіх прифронтових областей Інфографіка “Опендатабот”

Кількість компаній, зареєстрованих на прифронтових територіях Харківщини, у рази вища, ніж на прифронтових територіях восьми інших областей.

Понад третина бізнесів зареєстрована саме на Харківщині — 69 тисяч, майже вдвічі менше є у Запорізькій області – 32 тисячі, а замикає трійку Миколаївщина із показником у 27 тисяч (15,2%), йдеться в аналітиці “Опендатабот”.

За даними Мінреінтеграції, зараз в Україні зареєстровано понад 1,4 мільйона компаній, 13% з яких (більше ніж 180 тисяч) – на прифронтових територіях.

Лише 1,1 тисячі таких фірм працюють на територіях, де ведуться активні бої та відключені всі державні реєстри. Ще 25 тисяч (14%) перебувають на територіях активних бойових дій, де функціонують державні ресурси. Переважна більшість зареєстрована на території можливих бойових дій — 153 тисячі бізнесів.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2024 в 19:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість компаній, зареєстрованих на прифронтових територіях Харківщини, у рази вища, ніж на прифронтових територіях восьми інших областей.".