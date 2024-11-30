Синегубов: российские КАБы и дроны летели на Харьковщину в пятницу, их сбивали

Один человек погиб от обстрелов Харьковщины за минувшие сутки, информируют начальник ХОВА Олег Синегубов и облуправление Нацполиции.

Так, около 16:00 в поселке Ковшаровка Купянского района в результате попадания ФАБ-500 по придомовой территории погиб 74-летний мужчина.

В 14:10 силы ПВО ликвидировали российский беспилотник в городе Люботин, а в 11:26 — в селе Крамаровка Изюмской громады.

В 11:00 в результате удара КАБом по селу Подолы Купянского района были повреждены частный дом и хозяйственная постройка.