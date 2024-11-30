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Синегубов: российские КАБы и дроны летели на Харьковщину в пятницу, их сбивали

Происшествия 08:47   30.11.2024
Елена Нагорная
Синегубов: российские КАБы и дроны летели на Харьковщину в пятницу, их сбивали

Один человек погиб от обстрелов Харьковщины за минувшие сутки, информируют начальник ХОВА Олег Синегубов и облуправление Нацполиции.

Так, около 16:00 в поселке Ковшаровка Купянского района в результате попадания ФАБ-500 по придомовой территории погиб 74-летний мужчина.

В 14:10 силы ПВО ликвидировали российский беспилотник в городе Люботин, а в 11:26 — в селе Крамаровка Изюмской громады.

В 11:00 в результате удара КАБом по селу Подолы Купянского района были повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2024 в 08:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один человек погиб от обстрелов Харьковщины за минувшие сутки, информируют начальник ХОВА Олег Синегубов и облуправление Нацполиции.".