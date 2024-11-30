Синєгубов: російські КАБи і дрони летіли на Харківщину в п’ятницю, їх збивали
Одна людина загинула від обстрілів Харківщини минулої доби, інформують начальник ХОВА Олег Синєгубов та облуправління Нацполіції.
Так, близько 16:00 у селищі Ківшарівка Куп’янського району внаслідок влучення ФАБ-500 по прибудинковій території загинув 74-річний чоловік.
О 14:10 сили ППО ліквідували російський безпілотник у місті Люботин, а об 11:26 – у селі Крамарівка Ізюмської громади.
Об 11:00 внаслідок удару КАБом по селу Подоли Куп’янського району були пошкоджені приватний будинок та господарська споруда.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2024 в 08:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна людина загинула від обстрілів Харківщини минулої доби, інформують начальник ХОВА Олег Синєгубов та облуправління Нацполіції.".