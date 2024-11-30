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Синєгубов: російські КАБи і дрони летіли на Харківщину в п’ятницю, їх збивали

Події 08:47   30.11.2024
Олена Нагорна
Синєгубов: російські КАБи і дрони летіли на Харківщину в п’ятницю, їх збивали

Одна людина загинула від обстрілів Харківщини минулої доби, інформують начальник ХОВА Олег Синєгубов та облуправління Нацполіції.

Так, близько 16:00 у селищі Ківшарівка Куп’янського району внаслідок влучення ФАБ-500 по прибудинковій території загинув 74-річний чоловік.

О 14:10 сили ППО ліквідували російський безпілотник у місті Люботин, а об 11:26 – у селі Крамарівка Ізюмської громади.

Об 11:00 внаслідок удару КАБом по селу Подоли Куп’янського району були пошкоджені приватний будинок та господарська споруда.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2024 в 08:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна людина загинула від обстрілів Харківщини минулої доби, інформують начальник ХОВА Олег Синєгубов та облуправління Нацполіції.".