«Получили 3,4 млн грн, были очень удивлены»: ветеран купил квартиру в Харькове

На жилье для ветеранов и членов семей погибших военнослужащих с Харьковщины в этом году из госбюджета направили 233 миллиона гривен. Эта сумма позволяет поселить 95 семей.

Дополнительные 156,8 миллиона гривен из госбюджета поступят в ближайшее время, этого хватит еще на 65 семей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что кроме госпрограмм поддержки на Харьковщине действует областная, в рамках которой на 2024-2028 годы предусмотрено финансирование в размере 628 миллионов гривен, из них на 2024 год — 122 миллиона.

Ветеран Роман Майшимас с 2014 года принимал участие в АТО и защищал Украину в ходе полномасштабной войны. У мужчины есть жена, которая сейчас служит в Харьковской области в рядах НГУ, и двое детей. Роман воспользовался госпрограммой и получил деньги на покупку квартиры в Харькове площадью 85 квадратных метров. Семья уже заселилась.

«Обратились в департамент социальной защиты ХОВА, получили необходимую информацию. Около полугода собирали документы и в прошлом месяце получили помощь в размере 3,4 миллиона гривен. Честно говоря, были очень удивлены», — рассказал ветеран.

Напомним, по госпрограмме «єОселя» участники боевых действий могут воспользоваться ипотечными кредитами под 7% годовых. Сейчас эта программа продолжает действовать и расширяться.

Областная программа поддержки защитников и защитниц Украины предусматривает компенсацию части процентной ставки по жилищным кредитам. На реализацию этих мероприятий в бюджете области предусмотрели 60 миллионов гривен, из них 12 миллионов — на 2024 год. Так, военные, которые проходят службу по контракту, получают компенсацию в размере 4% годовых от государства и дополнительные 3% — от региона. Участники боевых действий и лица с инвалидностью, приобретенной вследствие войны, получают компенсацию в размере 6% годовых от региона и самостоятельно платят 1%. Первые ветераны уже воспользовались этой возможностью и подали 14 заявок.

Кроме этого, в 44 громадах области реализуют локальные программы, направленные на поддержку защитников и защитниц. На их реализацию предусмотрено 106 миллионов гривен.

На территории Харьковской области зарегистрировано более 42,7 тысячи участников боевых действий, 1908 человек с инвалидностью вследствие войны, 5155 членов семей погибших защитников и защитниц Украины, а также 1165 детей погибших участников боевых действий.