“Отримали 3,4 млн грн, були дуже здивовані”: ветеран купив квартиру в Харкові

На житло для ветеранів та членів сімей полеглих військовослужбовців з Харківщини цьогоріч із держбюджету спрямували 233 мільйони гривень. Ці кошти дозволяють забезпечити житлом 95 родин.

Додаткові 156,8 мільйона гривень із держбюджету надійдуть найближчим часом, цього вистачить ще на 65 сімей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що окрім держпрограм підтримки на Харківщині діє обласна, у межах якої на 2024-2028 роки передбачено фінансування у розмірі 628 мільйонів гривень, з них на 2024 рік – 122 мільйони.

Ветеран Роман Майшимас з 2014 року брав участь в АТО та захищав Україну під час повномасштабної війни. У чоловіка є дружина, яка зараз служить у Харківській області у лавах НГУ, та двоє дітей. Роман скористався держпрограмою та отримав гроші на купівлю квартири у Харкові площею 85 квадратних метрів. Сім’я вже заселилася.

«Звернулися до департаменту соціального захисту ХОВА, отримали необхідну інформацію. Близько пів року збирали документи й минулого місяця отримали допомогу у розмірі 3,4 мільйона гривень. Чесно кажучи, були дуже здивовані», – розповів ветеран.

Нагадаємо, за держпрограмою “єОселя” учасники бойових дій можуть скористатися іпотечними кредитами під 7% річних. Зараз ця програма продовжує діяти та розширюватися.

Обласна програма підтримки захисників та захисниць України передбачає компенсацію частини процентної ставки за житловими кредитами. На реалізацію цих заходів у бюджеті області передбачили 60 мільйонів гривень, із них 12 мільйонів – на 2024 рік. Так, військові, які проходять службу за контрактом, отримують компенсацію у розмірі 4% річних від держави та додаткові 3% від регіону. Учасники бойових дій та особи з інвалідністю, набутою внаслідок війни, отримують компенсацію у розмірі 6% річних від регіону та самостійно сплачують 1%. Перші ветерани вже скористалися цією можливістю і подали 14 заявок.

Крім цього, у 44 громадах області реалізуються локальні програми, спрямовані на підтримку захисників і захисниць України. На їхню реалізацію передбачено 106 мільйонів гривень.

На території Харківської області зареєстровано понад 42,7 тисячі учасників бойових дій, 1908 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 5155 членів сімей загиблих захисників і захисниць України, а також 1165 дітей загиблих учасників бойових дій.