Новости Харькова — главное за 1 декабря: 16 атак на фронте

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16 атак было на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

Девять раз россияне пытались продвинуться на Харьковском направлении возле Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак россиян. Защитники отбивали штурмы у Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызового.