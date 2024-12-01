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Новости Харькова — главное за 1 декабря: 16 атак на фронте

Происшествия 08:30   01.12.2024
Оксана Якушко
Новости Харькова — главное за 1 декабря: 16 атак на фронте Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

16 атак было на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

Девять раз россияне пытались продвинуться на Харьковском направлении возле Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак россиян. Защитники отбивали штурмы у Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызового.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2024 в 08:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".