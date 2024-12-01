Новости Харькова — главное за 1 декабря: 16 атак на фронте
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
16 атак было на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ
Девять раз россияне пытались продвинуться на Харьковском направлении возле Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак россиян. Защитники отбивали штурмы у Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызового.
Читайте также: Сегодня 1 декабря: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, главные новости, Харьков, Харьковская область;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 1 декабря: 16 атак на фронте»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 декабря 2024 в 08:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".