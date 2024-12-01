Новини Харкова — головне за 1 грудня: 16 атак на фронті

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16 атак було на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ

Дев’ять разів росіяни намагалися просунутися на Харківському напрямку біля Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку за добу, що минула, відбулося сім атак росіян. Захисники відбивали штурми біля Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового.