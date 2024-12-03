Коваленко: оккупанты не спешат к Путину с новогодним подарком в виде Боровой

Ситуация на Купянском направлении развивается так, как и прогнозировали ранее, сказал аналитик группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко на OBOZ.UA.

«Российские оккупационные войска постепенно начинают формировать фланги, они срезают участки, они выгрызают те или иные направления и формируют фланги. У них в районе Кругляковки в направлении Боровой с севера на юг формирования соответствующих флангов. Из Колесниковки на Купянск такая же ситуация будет происходить в ближайшее время. То есть, россияне все же не спешат – не спешат к Новому Году рассказывать Путину о захвате Боровой в Купянске. Это еще раз говорит о том, что какого-то чрезмерного приоритета – захвата к Новому Году или к инаугурации Трампа по этим населенным пунктам нет», – отметил Коваленко.

Однако, считает Коваленко, есть и неприятные моменты на Купянщине. К ним он отнес форсирование речки Оскол. И от результатов атак РФ, отметил аналитик, зависит то, как будут развиваться события во всей области.

«Российские оккупационные войска продолжают форсировать реку Оскол и используют те участки, где наиболее благоприятны для этого условия, где в ширину сама река небольшая, где можно высаживать ДРГ, и преимущественно на уровне ДРГ это и происходит. То есть, мы не говорим о форсировании батальонно-тактической группой, ударным кулаком с механизированным компонентом – нет. Но именно высадка ДРГ у них продолжает практиковаться, они пытаются поставить это на системный уровень. Поэтому контроль именно реки Оскол превращается в важный момент именно в вопросах обороны Харьковщины», – добавил аналитик.

Видео: OBOZ.UA