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Коваленко: окупанти не поспішають до Путіна з новорічним подарунком – Боровою

Фронт 11:45   03.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Коваленко: окупанти не поспішають до Путіна з новорічним подарунком – Боровою

Ситуація на Куп’янському напрямку розвивається так, як і прогнозували раніше, сказав аналітик групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко на OBOZ.UA.

“Російські окупаційні війська поступово починають формувати фланги, вони зрізають ділянки, вони вигризають ті чи інші напрямки і формують фланги. Отже, у них у районі Кругляківки в напрямку на Борову з півночі на південь формування відповідних флангів. Із Колісниківки на Купʼянськ така ж саме ситуація буде відбуватися найближчим часом. Тобто, росіяни все ж таки не квапляться – не поспішають до Нового Року розповідати Путіну про захоплення Борової в Куп’янську. Це ще раз говорить про те, що якоїсь надмірного пріоритету – захоплення до Нового Року або до інавгурації Трампа по цих населених пунктах немає”, – зазначив аналітик.

Проте, вважає Коваленко, є й неприємні моменти на Куп’янщині. До них він відніс форсування річки Оскіл. І від результатів атак РФ залежить те, як розвиватимуться події у всій області.

Російські окупаційні війська продовжують форсувати річку Оскіл і використовують ті ділянки, де найбільш сприятливі для цього умови, де завширшки сама річка невелика. Де можливо висаджувати ДРГ, і переважно на рівні ДРГ це і відбувається. Тобто, ми не говоримо про форсування батальйонно-тактичною групою, ударним кулаком з механізованим компонентом – ні. Але саме висадка ДРГ у них продовжує практикуватися, вони намагаються це поставити на системний рівень. Тому контроль саме річки Оскіл перетворюється на важливий момент саме в питаннях оборони Харківщини”, – додав Коваленко.

Відео: OBOZ.UA

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Коваленко: окупанти не поспішають до Путіна з новорічним подарунком – Боровою»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 11:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Куп’янському напрямку розвивається так, як і прогнозували раніше, сказав аналітик групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко на OBOZ.UA.".