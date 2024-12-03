Коваленко: окупанти не поспішають до Путіна з новорічним подарунком – Боровою
Ситуація на Куп’янському напрямку розвивається так, як і прогнозували раніше, сказав аналітик групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко на OBOZ.UA.
“Російські окупаційні війська поступово починають формувати фланги, вони зрізають ділянки, вони вигризають ті чи інші напрямки і формують фланги. Отже, у них у районі Кругляківки в напрямку на Борову з півночі на південь формування відповідних флангів. Із Колісниківки на Купʼянськ така ж саме ситуація буде відбуватися найближчим часом. Тобто, росіяни все ж таки не квапляться – не поспішають до Нового Року розповідати Путіну про захоплення Борової в Куп’янську. Це ще раз говорить про те, що якоїсь надмірного пріоритету – захоплення до Нового Року або до інавгурації Трампа по цих населених пунктах немає”, – зазначив аналітик.
Проте, вважає Коваленко, є й неприємні моменти на Куп’янщині. До них він відніс форсування річки Оскіл. І від результатів атак РФ залежить те, як розвиватимуться події у всій області.
“Російські окупаційні війська продовжують форсувати річку Оскіл і використовують ті ділянки, де найбільш сприятливі для цього умови, де завширшки сама річка невелика. Де можливо висаджувати ДРГ, і переважно на рівні ДРГ це і відбувається. Тобто, ми не говоримо про форсування батальйонно-тактичною групою, ударним кулаком з механізованим компонентом – ні. Але саме висадка ДРГ у них продовжує практикуватися, вони намагаються це поставити на системний рівень. Тому контроль саме річки Оскіл перетворюється на важливий момент саме в питаннях оборони Харківщини”, – додав Коваленко.
Відео: OBOZ.UA
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 11:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Куп’янському напрямку розвивається так, як і прогнозували раніше, сказав аналітик групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко на OBOZ.UA.".