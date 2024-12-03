В ближайший час и днем быть осторожными призвали пешеходов и водителей

В департаменте чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета просят быть внимательными из-за ухудшения видимости на дорогах.

Тем временем в Харьковском региональном центре гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в регионе.

«По области и городу ожидается туман, видимость 200 — 500 метров, гололед, на дорогах гололед», – написали синоптики.

Также на Харьковщине объявили первый, желтый уровень опасности.