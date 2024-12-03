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В ближайший час и днем быть осторожными призвали пешеходов и водителей

Общество 09:25   03.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
В ближайший час и днем быть осторожными призвали пешеходов и водителей Фото: ХГС

В департаменте чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета просят быть внимательными из-за ухудшения видимости на дорогах.

Тем временем в Харьковском региональном центре гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в регионе.

«По области и городу ожидается туман, видимость 200 — 500 метров, гололед, на дорогах гололед», – написали синоптики.

Также на Харьковщине объявили первый, желтый уровень опасности.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 09:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В департаменте чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета просят быть внимательными из-за ухудшения видимости на дорогах.".