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У найближчу годину і вдень бути обережними закликали пішоходів та водіїв

Погода 09:25   03.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У найближчу годину і вдень бути обережними закликали пішоходів та водіїв Фото: ХМР

У департаменті надзвичайних ситуацій Харківської міськради просять бути уважними через погіршення видимості на дорогах.

Тим часом у Харківському регіональному центрі гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища у регіоні.

“По області та місту очікується туман. Видимість 200 – 500 метрів, ожеледь, на дорогах ожеледиця“, – написали синоптики.

Також на Харківщині оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Читайте також: Прогноз погоди у Харкові та області на 3 грудня: без опадів

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 09:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У департаменті надзвичайних ситуацій Харківської міськради просять бути уважними через погіршення видимості на дорогах.".