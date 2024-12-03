У найближчу годину і вдень бути обережними закликали пішоходів та водіїв
Фото: ХМР
У департаменті надзвичайних ситуацій Харківської міськради просять бути уважними через погіршення видимості на дорогах.
Тим часом у Харківському регіональному центрі гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища у регіоні.
“По області та місту очікується туман. Видимість 200 – 500 метрів, ожеледь, на дорогах ожеледиця“, – написали синоптики.
Також на Харківщині оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 09:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У департаменті надзвичайних ситуацій Харківської міськради просять бути уважними через погіршення видимості на дорогах.".