У найближчу годину і вдень бути обережними закликали пішоходів та водіїв

У департаменті надзвичайних ситуацій Харківської міськради просять бути уважними через погіршення видимості на дорогах.

Тим часом у Харківському регіональному центрі гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища у регіоні.

“По області та місту очікується туман. Видимість 200 – 500 метрів, ожеледь, на дорогах ожеледиця“, – написали синоптики.

Також на Харківщині оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.