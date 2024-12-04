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40-летний мужчина погиб — россияне ударили КАБом по Купянску

Происшествия 19:27   04.12.2024
Оксана Якушко
40-летний мужчина погиб — россияне ударили КАБом по Купянску

Россияне попали в жилой дом в Купянске, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«К сожалению, 40-летний гражданский мужчина погиб. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Повреждены, по меньшей мере, пять частных домов», — рассказал Синегубов.

На месте работают спасатели, разбор завалов продолжается.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 19:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне попали в жилой дом в Купянске, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".