40-летний мужчина погиб — россияне ударили КАБом по Купянску

Россияне попали в жилой дом в Купянске, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«К сожалению, 40-летний гражданский мужчина погиб. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Повреждены, по меньшей мере, пять частных домов», — рассказал Синегубов.

На месте работают спасатели, разбор завалов продолжается.