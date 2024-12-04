40-летний мужчина погиб — россияне ударили КАБом по Купянску
Россияне попали в жилой дом в Купянске, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«К сожалению, 40-летний гражданский мужчина погиб. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Повреждены, по меньшей мере, пять частных домов», — рассказал Синегубов.
На месте работают спасатели, разбор завалов продолжается.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: загиблий, КАБ, купянск, Олег Синегубов, погибший;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 19:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне попали в жилой дом в Купянске, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".