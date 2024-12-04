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40-річний чоловік загинув – росіяни вдарили КАБом по Куп’янську на Харківщині

Події 19:27   04.12.2024
Оксана Якушко
40-річний чоловік загинув – росіяни вдарили КАБом по Куп’янську на Харківщині

Росіяни поцілили по житловому будинку в Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«На жаль, 40-річний цивільний чоловік загинув. Дві жінки отримала гостру реакцію на стрес. Пошкоджені щонайменше пʼять приватних будинків», – розповів Синєгубов.

На місці працюють рятувальники, розбір завалів триває.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 19:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни поцілили по житловому будинку в Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".