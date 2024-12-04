40-річний чоловік загинув – росіяни вдарили КАБом по Куп’янську на Харківщині
Росіяни поцілили по житловому будинку в Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«На жаль, 40-річний цивільний чоловік загинув. Дві жінки отримала гостру реакцію на стрес. Пошкоджені щонайменше пʼять приватних будинків», – розповів Синєгубов.
На місці працюють рятувальники, розбір завалів триває.
Читайте також: Прорватися у Куп’янськ знову намагалася армія РФ: що відомо
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: загиблий, КАБ, куп'янск, Олег Синегубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «40-річний чоловік загинув – росіяни вдарили КАБом по Куп’янську на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 19:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни поцілили по житловому будинку в Куп’янську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".