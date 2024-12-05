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Завершается восстановление фасада дома на Северной Салтовке в Харькове (фото)

Общество 17:27   05.12.2024
Елена Нагорная
Завершается восстановление фасада дома на Северной Салтовке в Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

На улице Соборности Украины на Северной Салтовке продолжается капитальный ремонт 13-этажного дома, который подвергся разрушениям в конце марта 2022 года.

В многоэтажке уже установили новые окна, отливы, восстановили межкомнатные перегородки, а также выполнили работы по термомодернизации фасада общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров, информирует пресс-служба горсовета.

«Сейчас специалисты завершают восстанавливать фасад этого дома. Кроме того, в трех поврежденных квартирах они демонтируют остатки разрушенных конструкций. В дальнейшем все поврежденные стены, плиты перекрытия и балконы будут полностью восстановлены», — рассказал директор департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции Константин Лыска.


Фото: Харьковский горсовет


Фото: Харьковский горсовет


Фото: Харьковский горсовет


Фото: Харьковский горсовет


Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 17:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Соборности Украины на Северной Салтовке продолжается капитальный ремонт 13-этажного дома, который подвергся разрушениям в конце марта 2022 года.".