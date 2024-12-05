Завершается восстановление фасада дома на Северной Салтовке в Харькове (фото)
На улице Соборности Украины на Северной Салтовке продолжается капитальный ремонт 13-этажного дома, который подвергся разрушениям в конце марта 2022 года.
В многоэтажке уже установили новые окна, отливы, восстановили межкомнатные перегородки, а также выполнили работы по термомодернизации фасада общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров, информирует пресс-служба горсовета.
«Сейчас специалисты завершают восстанавливать фасад этого дома. Кроме того, в трех поврежденных квартирах они демонтируют остатки разрушенных конструкций. В дальнейшем все поврежденные стены, плиты перекрытия и балконы будут полностью восстановлены», — рассказал директор департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции Константин Лыска.
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, дім, дом, новости Харькова, северная салтовка;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 17:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Соборности Украины на Северной Салтовке продолжается капитальный ремонт 13-этажного дома, который подвергся разрушениям в конце марта 2022 года.".