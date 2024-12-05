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Завершується відновлення фасаду будинку на Північній Салтівці в Харкові (фото)

Суспільство 17:27   05.12.2024
Олена Нагорна
Завершується відновлення фасаду будинку на Північній Салтівці в Харкові (фото) Фото: Харківська міськрада

На вулиці Соборності України на Північній Салтівці триває капітальний ремонт 13-поверхового будинку, який зазнав руйнувань наприкінці березня 2022 року.

У багатоповерхівці вже встановили нові вікна, відливи, відновили міжкімнатні перегородки, а також виконали роботи із термомодернізації фасаду загальною площею майже 7 тисяч квадратних метрів, інформує пресслужба міськради.

«Зараз фахівці завершують відновлювати фасад цього будинку. Крім того, в трьох пошкоджених квартирах вони демонтують залишки зруйнованих конструкцій. У подальшому всі пошкоджені стіни, плити перекриття та балкони будуть повністю відновлені», – розповів директор департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Костянтин Лиска.


Фото: Харківська міськрада


Фото: Харківська міськрада


Фото: Харківська міськрада


Фото: Харківська міськрада


Фото: Харківська міськрада

Читайте також: Терехов: 160 тисяч містян залишилися без квартир, як відновлюватимуть будинки

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 17:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Соборності України на Північній Салтівці триває капітальний ремонт 13-поверхового будинку, який зазнав руйнувань наприкінці березня 2022 року.".