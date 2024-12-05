Завершується відновлення фасаду будинку на Північній Салтівці в Харкові (фото)

На вулиці Соборності України на Північній Салтівці триває капітальний ремонт 13-поверхового будинку, який зазнав руйнувань наприкінці березня 2022 року.

У багатоповерхівці вже встановили нові вікна, відливи, відновили міжкімнатні перегородки, а також виконали роботи із термомодернізації фасаду загальною площею майже 7 тисяч квадратних метрів, інформує пресслужба міськради.

«Зараз фахівці завершують відновлювати фасад цього будинку. Крім того, в трьох пошкоджених квартирах вони демонтують залишки зруйнованих конструкцій. У подальшому всі пошкоджені стіни, плити перекриття та балкони будуть повністю відновлені», – розповів директор департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Костянтин Лиска.



Фото: Харківська міськрада



Фото: Харківська міськрада



Фото: Харківська міськрада



Фото: Харківська міськрада



Фото: Харківська міськрада