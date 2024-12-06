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В понедельник трамваи не будут ходить в некоторых районах Харькова

Общество 21:11   06.12.2024
Оксана Якушко
В понедельник трамваи не будут ходить в некоторых районах Харькова Фото: Харьковский горсовет

9 декабря с 9:30 до 15:30 трамваи №12 и 20 не будут ходить по ул. Большой Афанасьевский, в пер. Лосовском, пер. Пискуновском, проезде Рогатинском, по ул. Клочковская, на участке от ул. Евгения Котляра к спуску Клочковского, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Это связано с ремонтом контактной сети.

В это время трамваи будут ходить через Новоивановский мост:

№12: разворотный круг «Центральный парк» – ул. Мироносицкая – ул. Николая Хвылевого – ул. Тринклера – пр. Независимости – спуск Клочковский – перекресток ул. Клочковской и спуска Клочковского – Новоивановский мост – ул. Большая Афанасьевская – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский»;

№20: разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – ул. Клочковская – Новоивановский мост – ул. Большая Афанасьевская – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский».

Читайте также: Завтра трамваи будут ходить другим маршрутом в нескольких районах Харькова

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 21:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 декабря с 9:30 до 15:30 трамваи №12 и 20 не будут ходить пер. Пискуновском, по ул. Клочковская, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.".