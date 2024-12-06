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У понеділок трамваї не ходитимуть в деяких районах Харкова

Суспільство 21:11   06.12.2024
Оксана Якушко
У понеділок трамваї не ходитимуть в деяких районах Харкова Фото: Харківська міськрада

9 грудня з 9:30 до 15:30 трамваї №12 та 20 не ходитимуть на вул. Великій Панасівській, у пров. Лосівському, пров. Пискунівському, проїзді Рогатинському, на вул. Клочківській, на ділянці від вул. Євгена Котляра до узвозу Клочківського, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Це пов’язано з ремонтом контактної мережі.

В цей час трамваї ходитимуть через Новоіванівський міст:

№12: розворотне коло «Центральний парк» – вул. Мироносицька – вул. Миколи Хвильового – вул. Трінклера – пр. Незалежності – узвіз Клочківський – перехрестя вул. Клочківської та узвозу Клочківського – Новоіванівський міст – вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський»;

№20: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – Новоіванівський міст – вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський».

Читайте також: Завтра трамваї ходитимуть іншим маршрутом у кількох районах Харкова

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 21:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 грудня з 9:30 до 15:30 трамваї №12 та 20 не ходитимуть на вул. Великій Панасівській, на вул. Клочківській, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.".