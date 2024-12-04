Завтра трамваї ходитимуть за зміненим маршрутом в деяких районах Харкова
5 грудня з 9:30 до 16:00 трамваї №6, 8, 16, 16А та 27 курсуватимуть за зміненим маршрутом, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.
Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії.
У цей час трамваї ходитимуть так:
№6 (частина 1): розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;
№6 (частина 2): розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№8 (частина 1): розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;
№8 (частина 2): розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».
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- Категорії: Суспільство, Транспорт, Харків; Теги: трамвай, транспорт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 18:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 грудня з 9:30 до 16:00 трамваї №6, 8, 16, 16А та 27 курсуватимуть за зміненим маршрутом, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.".