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Завтра трамваи будут ходить другим маршрутом в нескольких районах Харькова

Общество 18:28   04.12.2024
Оксана Якушко
Завтра трамваи будут ходить другим маршрутом в нескольких районах Харькова Фото: Харьковский горсовет

5 декабря с 9:30 до 16:00 трамваи №6, 8, 16, 16А и 27 будут курсировать по измененному маршруту, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Это связано с ремонтом трамвайного пути.

В это время трамваи будут ходить так:

№6 (часть 1): разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергеевская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей;

№6 (часть 2): разворотный круг «602 микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№8 (часть 1): разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей;

№8 (часть 2): разворотный круг «602 микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№16, 16А: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – ул. Непокоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 18:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 декабря с 9:30 до 16:00 трамваи №6, 8, 16, 16А и 27 будут курсировать по измененному маршруту, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.".