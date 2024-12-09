В течение суток в ОТГВ «Харьков» зафиксировали 210 ударов по позициям ВСУ
О ситуации на Харьковском направлении проинформировали утром 9 декабря в ОТГВ «Харьков».
«На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Высокая Яруга. Российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 2 КАБов, а также 6 ударов дронами-камикадзе. Совершили 210 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны адекватно реагируют на деяния неприятеля и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – пишут в ВСУ.
Украинские военные также сообщили о потерях РФ. Всего в течение суток СОУ ликвидировали 50 оккупантов: 23 убитых, 27 раненых. Кроме того, на Харьковском направлении враг лишился шести единиц техники – в том числе четыре беспилотника, а также 35 укрытий.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: ВСУ, обстрелы, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 11:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском направлении проинформировали утром 9 декабря в ОТГВ «Харьков».".