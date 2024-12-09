Протягом доби в ОТУВ “Харків” зафіксували 210 ударів по позиціях ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на Харківському напрямку поінформували вранці 9 грудня в ОТУВ “Харків”.
“На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Липці та Висока Яруга. Російські окупанти завдали 1 авіаудару із використанням 2 КАБів, а також 6 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 210 обстрілів позицій захисників України“, – пишуть у ЗСУ.
Українські військові також повідомили про втрати РФ. Усього протягом доби СОУ ліквідували 50 окупантів: 23 убитих, 27 поранених. Крім того, на Харківському напрямку ворог втратив шість одиниць техніки – у тому числі чотири безпілотники, а також 35 укриттів.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 11:42;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському напрямку поінформували вранці 9 грудня в ОТУВ “Харків”.".