Протягом доби в ОТУВ “Харків” зафіксували 210 ударів по позиціях ЗСУ

Про ситуацію на Харківському напрямку поінформували вранці 9 грудня в ОТУВ “Харків”.

“На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Липці та Висока Яруга. Російські окупанти завдали 1 авіаудару із використанням 2 КАБів, а також 6 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 210 обстрілів позицій захисників України“, – пишуть у ЗСУ.

Українські військові також повідомили про втрати РФ. Усього протягом доби СОУ ліквідували 50 окупантів: 23 убитих, 27 поранених. Крім того, на Харківському напрямку ворог втратив шість одиниць техніки – у тому числі чотири безпілотники, а також 35 укриттів.