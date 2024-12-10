Прогноз погоды в Харькове и области на 11 декабря: туман, дождь

В среду, 11 декабря, на Харьковщине будет облачно. Ночью слабый туман. Днем дождь, по области местами с мокрым снегом.

В Харькове ночью термометры будут показывать около 0 градусов, днем — от 2 до 4 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем — от 0 до 5 тепла.

Ветер восточный — 7-12 м/с.

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