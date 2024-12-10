Об опасных явлениях предупреждают жителей Харьковщины

В течение 11-12 декабря синоптики ожидают рост уровней воды в реках Харьковской области на 1-10 см в сутки, на некоторых малых реках — до 30 см. При этом негативных последствий этих явлений не прогнозируют.

По данным Регионального центра по гидрометеорологии, росту уровней воды 10 и 11 декабря будут способствовать южные атмосферные процессы, которые принесут повышение температур воздуха и дожди.

Указанным гидрологическим явлениям присвоен зеленый уровень опасности.