Сегодня 10 декабря: какой праздник и день в истории

10 декабря 1901 впервые вручили Нобелевские премии. В этот день в разные годы «Нобелевку» по литературе получили Уинстон Черчилль и первая женщина, удостоенная такого признания, — Сельма Лагерлеф. В 1948-м Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. В 1981-м впервые широкую огласку получила информация о СПИДе. В 1993-м вышла компьютерная игра «Doom».

Праздники и памятные даты 10 декабря

10 декабря в Украине и мире – День прав человека.

Также отмечают: Всемирный день футбола, Всемирный день прав животных, День Альфреда Нобеля, День десятичной классификации Дьюи.

10 декабря в истории

10 декабря 1896 года скончался изобретатель динамита Альфред Нобель.

10 декабря 1901 года в соответствии с завещанием Нобеля впервые вручили премии его имени. Подробнее.

10 декабря 1909 года шведская писательница Сельма Лагерлеф стала первой женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе.

Она также – третья женщина в мире, получившая «Нобелевку». Раньше, чем Лагерлеф, премию получили: Мария Кюри – по физике и Берта фон Зутнер – активистка международного пацифистского движения, которая получила премию мира.

Дебютным произведением Лагерлеф была «Сага об Йесте Берлинге», вышедшая в 1891 году. Критики разнятся в оценках жанра, в котором написан этот роман, иногда определяя его как «магический реализм». Хотя возможны и вариации с современным понятием «фэнтези». В первом же романе сформирован стиль, который был характерен для писательницы на протяжении жизни: она не копировала реальность, а добавляла в нее элементы фантазии и сказочности, использовала легенды родной провинции Вермланд и создавала собственный мир. Украинскому читателю она, вероятно, наиболее известна по другому своему произведению – «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции». Именно это произведение принесло писательнице мировую славу. Также в ее творчестве традиционно отмечают роман «Иерусалим». Нобелевскую премию Лагерлеф присудили с формулировкой: «как дань высокому идеализму, яркому воображению и духовному проникновению, отличающим все ее произведения».

10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Редакционный комитет, который разрабатывал документ, возглавляла известная правозащитница и вдова президента США Франклина Рузвельта Элеонора Рузвельт. Подробнее.

10 декабря 1953 года Уинстона Черчилля удостоили Нобелевской премии по литературе «за мастерство исторического и биографического описания, а также за блестящее ораторское искусство в защиту высоких человеческих ценностей». Знаменитый премьер-министр Великобритании времен Второй мировой войны, кроме таланта к государственному управлению, имел и немалый литературный. Первую популярность на родине он приобрел не как политик, а как военный журналист. И параллельно писал книги. У него не было спичрайтера, как это принято у современных политиков. Черчилль сам был автором речей, вошедших в историю. Среди литературных произведений этого автора значительная часть посвящена событиям Первой и Второй мировых войн. Он также издал подробное исследование истории своего предка (первого герцога Мальборо) и собственную автобиографию. Черчилля номинировали на Нобелевскую премию по литературе 23 раза с 1946 года. А в 1953-м его конкурентами были, в том числе, Эрнест Хемингуэй, Хуан Рамон Хименес и Грэм Грин.

«По словам личного секретаря Энтони Монтегю Брауна, Черчилль был разочарован тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира: «Черчилль очень хотел, чтобы его помнили как миротворца… Я хорошо помню его раннюю и трогательную радость, которая сменилась равнодушием, когда он узнал, что это касается литературы, а не мира», — пишет англоязычная Википедия.

Из-за проблем со здоровьем Черчилль лично не прибыл на церемонию награждения. Вместо него приехали жена Клементина и дочь Мэри.

10 декабря 1981 года впервые широкую огласку получила информация о СПИДе. В этот день в американском журнале «The New England Journal of Medicine» вышла статья о новом заболевании, повлекшем смерть 95 мужчин. Подробнее.

10 декабря 1993 года в продажу поступила компьютерная игра Doom, которая стала культовой в 1990-х. Подробнее.

Церковный праздник 10 декабря

10 декабря чтят память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Они пострадали во время преследований христиан императора Максимина. Император послал Мину из Афин в Александрию для подавления смут между христианами и язычниками. Однако, вместо того чтобы поддержать язычников, Мина открыто проповедовал там христианскую веру. Тогда Максимин направил в Александрию эпарха Ермогена, чтобы тот судил Мину и очистил город от христиан. Ермоген был настолько поражен долготерпением святого Мины во время пыток и его чудесным исцелением после пыток, что и сам поверил в Христа. Наконец Максимин лично прибыл в Александрию, чтобы судить святых. Императора не поразили ни стойкость мучеников, ни исцеления. Он сам изрубил святого Евграфа, секретаря святого Мины, а мученикам Мине и Ермогену приказал отрубить головы.

Народные приметы

Если воробьи громко чирикают, то будет потепление.

Если дороги растаяли и покрылись грязью, то потепление будет затяжным.

Что нельзя делать 10 декабря

Категорически запрещено ссориться и ругаться матом.

Нельзя рассказывать чужие секреты.

Нельзя доверяться малознакомым людям.

Нельзя совершать необдуманные покупки.

День не подходит для рыбалки.