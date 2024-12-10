Сьогодні 10 грудня: яке свято та день в історії

10 грудня 1901 року вперше вручили Нобелівські премії. Цього дня в різні роки “Нобелівку” з літератури отримали Вінстон Черчилль та перша жінка – володарка такої нагороди Сельма Лагерльоф. У 1948-му Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини. У 1981-му вперше широкого розголосу набула інформація про СНІД. У 1993-му вийшла комп’ютерна гра “Doom”.

Свята та пам’ятні дати 10 грудня

10 грудня в Україні та світі – День прав людини.

Також зазначають: Всесвітній день футболу, Всесвітній день прав тварин, День Альфреда Нобеля, День десяткової класифікації Дьюї.

10 грудня в історії

10 грудня 1896 року помер винахідник динаміту Альфред Нобель.

10 грудня 1901 року відповідно до заповіту Нобеля вперше вручили премії його імені. Докладніше.

10 грудня 1909 року шведська письменниця Сельма Лагерлеф стала першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію з літератури.

Вона також – третя жінка у світі, яка отримала “Нобелівку”. Раніше за неї премію здобули: Марія Кюрі – з фізики та Берта фон Зутнер – активістка міжнародного пацифістського руху, яка отримала премію миру.

Дебютним твором Лагерльоф була “Сага про Єсту Берлінга”, що вийшла в 1891 році. Критики різняться в оцінках жанру, в якому написаний цей роман, інколи визначаючи його як “магічний реалізм”. Хоча можливі й варіації із сучасним поняттям “фентезі”. У першому ж романі сформований стиль, який був притаманний письменниці протягом життя: вона не копіювала реальність, а додавала в неї елементи фантазії та казковості, використовувала легенди рідної провінції Вермланд і створювала власний світ. Українському читачу вона, ймовірно, найбільш відома за іншим своїм твором – “Чудесна мандрівка Нільса Гольгерсона з дикими гусьми”. Саме цей твір приніс письменниці світову славу. Також у її творчому доробку традиційно відзначають роман “Єрусалим”. Нобелівську премію Лагерльоф присудили з формулюванням: “як данина високому ідеалізму, яскравій уяві та духовному проникненню, які відрізняють всі її твори”.

10 грудня 1948 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини. Редакційний комітет, який розробляв документ, очолювала відома правозахисниця та вдова президента США Франкліна Рузвельта Елеонора Рузвельт. Докладніше.

10 грудня 1953 року Вінстона Черчилля відзначили Нобелівською премією з літератури “за майстерність історичного та біографічного опису, а також за блискуче ораторське мистецтво на захист високих людських цінностей”. Знаменитий прем’єр-міністр Великої Британії часів Другої світової війни, окрім державницького, мав немалий письменницький талант. Першу популярність на батьківщині він набув не як політик, а як військовий журналіст. І паралельно писав книжки. У нього не було спічрайтера, як це заведено у сучасних політиків. Черчилль сам був автором промов, що увійшли в історію. Серед літературних творів цього автора значна частина присвячена подіям Першої та Другої світових воєн. Він також видав докладне дослідження історії свого предка (першого герцога Мальборо) та власну автобіографію. Черчилля номінували на Нобелівську премію з літератури 23 рази з 1946 року. А в 1953-му його конкурентами були, зокрема, Ернест Хемінгуей, Хуан Рамон Хіменес та Грем Грін.

“За словами особистого секретаря Ентоні Монтегю Брауна, Черчилль був розчарований тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру: “Черчилль дуже хотів, щоб його пам’ятали як миротворця… Я добре пам’ятаю його ранню і зворушливу радість, яка змінилася на байдужість, коли він дізнався, що це для літератури, а не для миру”, – пише англомовна Вікіпедія.

Через проблеми зі здоров’ям Черчилль особисто не прибув на церемонію нагородження. Замість нього приїхали дружина Клементина та дочка Мері.

10 грудня 1981 року вперше широкого розголосу набула інформація про СНІД. Цього дня в американському журналі “The New England Journal of Medicine” вийшла стаття про нове захворювання, яке спричинило смерть 95 чоловіків. Докладніше.

10 грудня 1993 року у продаж надійшла комп’ютерна гра “Doom”, яка стала культовою в 1990-х. Докладніше.

Церковне свято 10 грудня

10 грудня вшановують пам’ять мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа. Вони постраждали під час переслідувань християн імператора Максиміна. Імператор послав Мину з Афін до Олександрії для придушення смут між християнами та язичниками. Однак замість того, щоб підтримати язичників, Мина відкрито проповідував там християнську віру. Тоді Максимін направив до Олександрії єпарха Єрмогена, щоб той судив Мину та очистив місто від християн. Єрмоген був настільки вражений довготерпінням святого Мини під час тортур та його чудовим зціленням після тортур, що й сам повірив у Христа. Нарешті Максимін особисто прибув до Олександрії, щоб судити святих. Імператора не вразили ні стійкість мучеників, ні зцілення. Він сам порубав святого Євграфа, секретаря святого Мини, а мученикам Мині та Єрмогену наказав відрубати голови.

Народні прикмети

Якщо горобці голосно цвірінькають, то буде потепління.

Якщо дороги розтанули та вкрилися брудом, то потепління буде затяжним.

Що не можна робити 10 грудня

Категорично не можна сваритися та лаятися матом.

Не можна розповідати чужі секрети.

Не можна довірятися малознайомим людям.

Не можна здійснювати необдумані покупки.

День не підходить для риболовлі.