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Про небезпечні явища попереджають жителів Харківщини

Погода 17:11   10.12.2024
Олена Нагорна
Про небезпечні явища попереджають жителів Харківщини Фото: Василь Голосний

Впродовж 11-12 грудня синоптики очікують ріст рівнів води в річках Харківської області на 1-10 см за добу, на деяких малих річках – до 30 см. При цьому негативних наслідків цих явищ не прогнозують.

За даними Регіонального центру з гідрометеорології, росту рівнів води 10 та 11 грудня сприятимуть південні атмосферні процеси, які принесуть підвищення температур повітря та дощі.

Вказаним гідрологічним явищам присвоєно зелений рівень небезпечності.  

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 17:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Впродовж 11-12 грудня синоптики очікують ріст рівнів води в річках Харківської області на 1-10 см за добу, на деяких малих річках – до 30 см.".