Про небезпечні явища попереджають жителів Харківщини

Впродовж 11-12 грудня синоптики очікують ріст рівнів води в річках Харківської області на 1-10 см за добу, на деяких малих річках – до 30 см. При цьому негативних наслідків цих явищ не прогнозують.

За даними Регіонального центру з гідрометеорології, росту рівнів води 10 та 11 грудня сприятимуть південні атмосферні процеси, які принесуть підвищення температур повітря та дощі.

Вказаним гідрологічним явищам присвоєно зелений рівень небезпечності.