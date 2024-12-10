Про небезпечні явища попереджають жителів Харківщини
Фото: Василь Голосний
Впродовж 11-12 грудня синоптики очікують ріст рівнів води в річках Харківської області на 1-10 см за добу, на деяких малих річках – до 30 см. При цьому негативних наслідків цих явищ не прогнозують.
За даними Регіонального центру з гідрометеорології, росту рівнів води 10 та 11 грудня сприятимуть південні атмосферні процеси, які принесуть підвищення температур повітря та дощі.
Вказаним гідрологічним явищам присвоєно зелений рівень небезпечності.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 17:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Впродовж 11-12 грудня синоптики очікують ріст рівнів води в річках Харківської області на 1-10 см за добу, на деяких малих річках – до 30 см.".