Прогноз погоди в Харкові та області на 11 грудня: туман, дощ

У середу, 11 грудня, на Харківщині буде хмарно. Вночі туман. Вдень дощ, по області місцями з мокрим снігом.

У Харкові вночі термометри показуватимуть близько 0 градусів, вдень – від 2 до 4 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень – від 0 до 5 тепла.

Вітер східний – 7-12 м/с.

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