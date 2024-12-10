Прогноз погоди в Харкові та області на 11 грудня: туман, дощ
У середу, 11 грудня, на Харківщині буде хмарно. Вночі туман. Вдень дощ, по області місцями з мокрим снігом.
У Харкові вночі термометри показуватимуть близько 0 градусів, вдень – від 2 до 4 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень – від 0 до 5 тепла.
Вітер східний – 7-12 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 20:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 11 грудня, на Харківщині буде хмарно. Вночі туман. Вдень дощ, по області місцями з мокрим снігом.".