Двое погибших и 3-летняя девочка травмированна в ДТП в Харьковской области

В результате аварии в Чугуевском районе два человека погибли, еще двое, среди которых ребенок, были травмированы, сообщила Нацполиция.

Сегодня около 7:45 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский возле села Ивановка Чугуевского района столкнулись грузовик МАН и автомобиль Таврия.

39-летний водитель автомобиля Таврия и его 39-летняя пассажирка погибли на месте Травмы получили 3-летняя девочка и 42-летний мужчина этой же машины.

Нацполиция открыла уголовное производство по факту нарушения ПДД.