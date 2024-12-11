Двое погибших и 3-летняя девочка травмированна в ДТП в Харьковской области
В результате аварии в Чугуевском районе два человека погибли, еще двое, среди которых ребенок, были травмированы, сообщила Нацполиция.
Сегодня около 7:45 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский возле села Ивановка Чугуевского района столкнулись грузовик МАН и автомобиль Таврия.
39-летний водитель автомобиля Таврия и его 39-летняя пассажирка погибли на месте Травмы получили 3-летняя девочка и 42-летний мужчина этой же машины.
Нацполиция открыла уголовное производство по факту нарушения ПДД.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авария, ДТП, загиблі, Нацполиция, погибшие, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 19:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате аварии в Чугуевском районе два человека погибли, еще двое, среди которых ребенок, были травмированы, сообщила Нацполиция.".