Двоє загиблих і трирічна дівчинка травмована у ДТП на Харківщині

Внаслідок аварії у Чугуївському районі двоє людей загинули, ще двоє, серед яких дитина, були травмовані, повідомила Нацполіція.

Сьогодні близько 7:45 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський біля села Іванівка Чугуївського району зіткнулись вантажівка МАН та автомобіль Таврія.

39-річний водій автомобіля Таврія та його 39-річна пасажирка загинули на місці. Тілесні ушкодження отримали 3-річна дівчинка та 42-річний чоловік цієї ж машини.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення ПДР. Обставини аварії встановлюють.