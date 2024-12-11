Двоє загиблих і трирічна дівчинка травмована у ДТП на Харківщині
Внаслідок аварії у Чугуївському районі двоє людей загинули, ще двоє, серед яких дитина, були травмовані, повідомила Нацполіція.
Сьогодні близько 7:45 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський біля села Іванівка Чугуївського району зіткнулись вантажівка МАН та автомобіль Таврія.
39-річний водій автомобіля Таврія та його 39-річна пасажирка загинули на місці. Тілесні ушкодження отримали 3-річна дівчинка та 42-річний чоловік цієї ж машини.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення ПДР. Обставини аварії встановлюють.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 19:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок аварії у Чугуївському районі двоє людей загинули, ще двоє, серед яких дитина, були травмовані, повідомила Нацполіція.".