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Двоє загиблих і трирічна дівчинка травмована у ДТП на Харківщині

Події 19:09   11.12.2024
Оксана Якушко
Двоє загиблих і трирічна дівчинка травмована у ДТП на Харківщині

Внаслідок аварії у Чугуївському районі двоє людей загинули, ще двоє, серед яких дитина, були травмовані, повідомила Нацполіція.

Сьогодні близько 7:45 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський біля села Іванівка Чугуївського району зіткнулись вантажівка МАН та автомобіль Таврія.

39-річний водій автомобіля Таврія та його 39-річна пасажирка загинули на місці. Тілесні ушкодження отримали 3-річна дівчинка та 42-річний чоловік цієї ж машини.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення ПДР. Обставини аварії встановлюють.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 19:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок аварії у Чугуївському районі двоє людей загинули, ще двоє, серед яких дитина, були травмовані, повідомила Нацполіція.".