Будет повторная экспертиза: Терехов говорил с жителями дома на Метростроителей

В Харькове в многоэтажке на улице Метростроителей, 10, которую включили в перечень подлежащих демонтажу объектов, проведут повторную экспертизу.

Сегодня, 14 декабря, с жителями этого дома встретился мэр города Игорь Терехов, сообщает Харьковский горсовет.

По результатам экспертизы дом признали аварийным, поэтому он подлежит демонтажу, напомнили в мэрии. Однако часть жителей выступает против сноса и настаивает на сохранении хотя бы одной, менее поврежденной, секции многоэтажки.

«Жители хотят сохранить дом, и я их понимаю. Мы договорились, что проведем повторную экспертизу технического состояния здания. В процесс будут вовлечены сами жители, чтобы они видели прозрачность и объективность оценки. Только после этого будет принято окончательное решение – восстанавливать дом или демонтировать его», — заявил Терехов.

Эта многоэтажка подверглась трем вражеским ударам, начиная с 2022 года, напомнили в мэрии. В результате последнего обстрела ракетой «Искандер» разрушен один из подъездов.