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Будет повторная экспертиза: Терехов говорил с жителями дома на Метростроителей

Общество 19:22   14.12.2024
Виктория Яковенко
Будет повторная экспертиза: Терехов говорил с жителями дома на Метростроителей Фото: Харьковский горсовет

В Харькове в многоэтажке на улице Метростроителей, 10, которую включили в перечень подлежащих демонтажу объектов, проведут повторную экспертизу.

Сегодня, 14 декабря, с жителями этого дома встретился мэр города Игорь Терехов, сообщает Харьковский горсовет.

По результатам экспертизы дом признали аварийным, поэтому он подлежит демонтажу, напомнили в мэрии. Однако часть жителей выступает против сноса и настаивает на сохранении хотя бы одной, менее поврежденной, секции многоэтажки.

«Жители хотят сохранить дом, и я их понимаю. Мы договорились, что проведем повторную экспертизу технического состояния здания. В процесс будут вовлечены сами жители, чтобы они видели прозрачность и объективность оценки. Только после этого будет принято окончательное решение – восстанавливать дом или демонтировать его», — заявил Терехов.

Эта многоэтажка подверглась трем вражеским ударам, начиная с 2022 года, напомнили в мэрии. В результате последнего обстрела ракетой «Искандер» разрушен один из подъездов.

дом в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
дом в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
дом в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 19:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в многоэтажке на улице Метростроителей, 10, которую включили в перечень подлежащих демонтажу объектов, проведут повторную экспертизу.".