Будет повторная экспертиза: Терехов говорил с жителями дома на Метростроителей
В Харькове в многоэтажке на улице Метростроителей, 10, которую включили в перечень подлежащих демонтажу объектов, проведут повторную экспертизу.
Сегодня, 14 декабря, с жителями этого дома встретился мэр города Игорь Терехов, сообщает Харьковский горсовет.
По результатам экспертизы дом признали аварийным, поэтому он подлежит демонтажу, напомнили в мэрии. Однако часть жителей выступает против сноса и настаивает на сохранении хотя бы одной, менее поврежденной, секции многоэтажки.
«Жители хотят сохранить дом, и я их понимаю. Мы договорились, что проведем повторную экспертизу технического состояния здания. В процесс будут вовлечены сами жители, чтобы они видели прозрачность и объективность оценки. Только после этого будет принято окончательное решение – восстанавливать дом или демонтировать его», — заявил Терехов.
Эта многоэтажка подверглась трем вражеским ударам, начиная с 2022 года, напомнили в мэрии. В результате последнего обстрела ракетой «Искандер» разрушен один из подъездов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дім, дом, Игорь Терехов, міськрада, метростроителей, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 19:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в многоэтажке на улице Метростроителей, 10, которую включили в перечень подлежащих демонтажу объектов, проведут повторную экспертизу.".