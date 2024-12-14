Буде повторна експертиза: жителі дому на Метробудівників говорили з Тереховим
В Харкові у багатоповерхівці на вулиці Метробудівників, 10, яку включили до переліку об’єктів, що підлягають демонтажу, проведуть повторну експертизу.
Сьогодні, 14 грудня, із жителями цього будинку зустрівся мер міста Ігор Терехов, повідомляє Харківська міськрада.
За результатами експертизи будинок визнали аварійним, тож він підлягає демонтажу, нагадали у мерії. Однак частина мешканців виступає проти знесення і наполягає на збереженні хоча б однієї, менш пошкодженої, секції багатоповерхівки.
«Мешканці хочуть зберегти будинок, і я їх розумію. Ми домовилися, що проведемо повторну експертизу технічного стану будівлі. До процесу будуть залучені самі мешканці, аби вони бачили прозорість та об’єктивність оцінки. Лише після цього буде ухвалене остаточне рішення – відновлювати будинок чи демонтувати його», – заявив Терехов.
Ця багатоповерхівка зазнала трьох ворожих ударів, починаючи з 2022 року, нагадали у мерії. Внаслідок останнього обстрілу ракетою «Іскандер» зруйнований один із під’їздів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, дім, міськрада, метростроителей, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 19:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харкові у багатоповерхівці на вулиці Метробудівників, 10, яку включили до переліку об’єктів, що підлягають демонтажу, проведуть повторну експертизу.".