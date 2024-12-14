Снег и гололед: погода в Харькове и области на 15 декабря
Фото: Василий Голосный
В воскресенье, 15 декабря, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой снег, который будет держаться и днем. На дорогах ожидают гололед.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 4 до 6 градусов мороза, днем – около 0, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 3 до 8 градусов мороза, днем – от 3 мороза до 2 тепла.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: гололед, погода, синоптики, сніг, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 20:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 15 декабря, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой снег, который будет держаться и днем. На дорогах ожидают гололед.".