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Снег и гололед: погода в Харькове и области на 15 декабря

Погода 20:02   14.12.2024
Виктория Яковенко
Снег и гололед: погода в Харькове и области на 15 декабря Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 15 декабря, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой снег, который будет держаться и днем. На дорогах ожидают гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 4 до 6 градусов мороза, днем ​​– около 0, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 3 до 8 градусов мороза, днем ​​– от 3 мороза до 2 тепла.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 20:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 15 декабря, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой снег, который будет держаться и днем. На дорогах ожидают гололед.".