Снег и гололед: погода в Харькове и области на 15 декабря

В воскресенье, 15 декабря, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой снег, который будет держаться и днем. На дорогах ожидают гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 4 до 6 градусов мороза, днем ​​– около 0, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 3 до 8 градусов мороза, днем ​​– от 3 мороза до 2 тепла.