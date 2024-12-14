Сніг та ожеледиця: погода в Харкові й області на 15 грудня
Фото: Василь Голосний
У неділю, 15 грудня, у Харкові та області вночі прогнозують невеликий сніг, який триматиметься і вдень. На дорогах буде ожеледиця.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 4 до 6 градусів морозу, вдень – близько 0, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 3 до 8 градусів морозу, вдень – від 3 морозу до 2 тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 20:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 15 грудня, у Харкові та області вночі прогнозують невеликий сніг, який триматиметься і вдень. На дорогах буде ожеледиця.".