Сніг та ожеледиця: погода в Харкові й області на 15 грудня

У неділю, 15 грудня, у Харкові та області вночі прогнозують невеликий сніг, який триматиметься і вдень. На дорогах буде ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 4 до 6 градусів морозу, вдень – близько 0, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 3 до 8 градусів морозу, вдень – від 3 морозу до 2 тепла.