Четыре автомобиля столкнулись на Харьковщине: есть пострадавший (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием четырех автомобилей.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 17 декабря около 06:30 между поселками Рай-Оленовка и Песочин на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» произошла авария с участием четырех автомобилей – Renault Duster, Skoda, ВАЗ 2110 и грузовик.
В результате ДТП 43-летний водитель ВАЗ получил незначительные телесные повреждения. Его госпитализировали.
Следователи внесли информацию об аварии в Единый учет территориального подразделения полиции.
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 12:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием четырех автомобилей.".