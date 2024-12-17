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Четыре автомобиля столкнулись на Харьковщине: есть пострадавший (фото)

Происшествия 12:33   17.12.2024
Виктория Яковенко
Четыре автомобиля столкнулись на Харьковщине: есть пострадавший (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием четырех автомобилей.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 17 декабря около 06:30 между поселками Рай-Оленовка и Песочин на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» произошла авария с участием четырех автомобилей – Renault Duster, Skoda, ВАЗ 2110 и грузовик.

В результате ДТП 43-летний водитель ВАЗ получил незначительные телесные повреждения. Его госпитализировали.

Следователи внесли информацию об аварии в Единый учет территориального подразделения полиции.

авария Харьковщина
Фото: ГУНП в Харьковской области
авария Харьковщина
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 12:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием четырех автомобилей.".