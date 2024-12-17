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Чотири авто зіткнулися на Харківщині: є постраждалий (фото)

Події 12:33   17.12.2024
Вікторія Яковенко
Чотири авто зіткнулися на Харківщині: є постраждалий (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині поліція встановлює обставини ДТП за участю чотирьох автомобілів.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 17 грудня близько 06:30 між селищами Рай-Оленівка та Пісочин на трасі «Київ-Харків-Довжанський» сталася аварія за участі чотирьох автомобілів – «Renault Duster», «Skoda», «ВАЗ 2110» та вантажівка.

Внаслідок ДТП 43-річний водій ВАЗ отримав незначні тілесні ушкодження. Його шпиталізували.

Слідчі внесли інформацію про аварію до Єдиного обліку територіального підрозділу поліції.

авария Харьковщина
Фото: ГУНП в Харківській області
авария Харьковщина
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 12:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поліція встановлює обставини ДТП за участю чотирьох автомобілів.".