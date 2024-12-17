Чотири авто зіткнулися на Харківщині: є постраждалий (фото)

На Харківщині поліція встановлює обставини ДТП за участю чотирьох автомобілів.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 17 грудня близько 06:30 між селищами Рай-Оленівка та Пісочин на трасі «Київ-Харків-Довжанський» сталася аварія за участі чотирьох автомобілів – «Renault Duster», «Skoda», «ВАЗ 2110» та вантажівка.

Внаслідок ДТП 43-річний водій ВАЗ отримав незначні тілесні ушкодження. Його шпиталізували.

Слідчі внесли інформацію про аварію до Єдиного обліку територіального підрозділу поліції.