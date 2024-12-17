ГСЧС: двое мужчин пострадали в огне, в области было три пожара из-за ударов

О пожарах, которые произошли на Харьковщине за сутки проинформировали в сводке за 17 декабря в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего у спасателей было 17 оперативных выездов, девять из них – на ликвидацию пожаров в регионе.

«За сутки в Харьковской области зафиксировано 3 пожара от вражеских обстрелов в Купянском районе. Горели: частный дом на площади 70 кв. в селе Нечволодовка Кондрашевской громады, частный дом на площади 80 м кв. и хозяйственная постройка площадью 300 м кв. по разным адресам в г. Купянск. Эти пожары оперативно ликвидированы силами ГСЧС. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», – написали в ГСЧС.

Кроме того, в Богодуховском районе горел частный дом, есть пострадавшие.

«В результате одного из бытовых пожаров, возникшего в 11:59 в селе Городнее Богодуховского района пострадали 2 человека: 1985 и 1987 года рождения. На территории частного домовладения горела летняя кухня, гараж и легковой автомобиль на общей площади 70 кв. Причина возникновения пожара устанавливается», – добавили спасатели.