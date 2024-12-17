ГСЧС: двое мужчин пострадали в огне, в области было три пожара из-за ударов
О пожарах, которые произошли на Харьковщине за сутки проинформировали в сводке за 17 декабря в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Всего у спасателей было 17 оперативных выездов, девять из них – на ликвидацию пожаров в регионе.
«За сутки в Харьковской области зафиксировано 3 пожара от вражеских обстрелов в Купянском районе. Горели: частный дом на площади 70 кв. в селе Нечволодовка Кондрашевской громады, частный дом на площади 80 м кв. и хозяйственная постройка площадью 300 м кв. по разным адресам в г. Купянск. Эти пожары оперативно ликвидированы силами ГСЧС. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», – написали в ГСЧС.
Кроме того, в Богодуховском районе горел частный дом, есть пострадавшие.
«В результате одного из бытовых пожаров, возникшего в 11:59 в селе Городнее Богодуховского района пострадали 2 человека: 1985 и 1987 года рождения. На территории частного домовладения горела летняя кухня, гараж и легковой автомобиль на общей площади 70 кв. Причина возникновения пожара устанавливается», – добавили спасатели.
Читайте также: ГШ: более четырех тысяч раз обстреляла РФ позиции ВСУ, запустила две тыс. БПЛА
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, пожары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ГСЧС: двое мужчин пострадали в огне, в области было три пожара из-за ударов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 08:49;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пожарах, которые произошли на Харьковщине за сутки проинформировали в сводке за 17 декабря в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".