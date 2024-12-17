ДСНС: два чоловіки постраждали у вогні, в області було три пожежі через удари
Про пожежі, що сталися на Харківщині за добу, поінформували у зведенні за 17 грудня у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Загалом у рятувальників було 17 оперативних виїздів, дев’ять із них – на ліквідацію пожеж у регіоні.
“За добу на Харківщині зафіксовано 3 пожежі від ворожих обстрілів у Куп’янському районі. Горіли: приватний будинок на площі 70 м кв. у селі Нечволодівка Кіндрашівської громади, приватний будинок на площі 80 м кв. та господарча споруда площею 300 м кв. за різними адресами у м. Куп’янськ. Ці пожежі оперативно ліквідовані силами ДСНС. На щастя обійшлося без жертв та постраждалих”, – написали у ДСНС.
Окрім того, у Богодухівському районі горів приватний будинок, є постраждалі.
“Внаслідок однієї з побутових пожеж, яка виникла об 11:59 у селі Городнє Богодухівського району постраждали 2 чоловіки: 1985 та 1987 років народження. На території приватного домоволодіння горіла літня кухня, гараж та легковий автомобіль на загальній площі 70 м кв. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється”, – додали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 08:49;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про пожежі, що сталися на Харківщині за добу, поінформували у зведенні за 17 грудня у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.".