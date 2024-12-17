Live
  • Ср 18.12.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.83
  • EUR 43.91

ДСНС: два чоловіки постраждали у вогні, в області було три пожежі через удари

Події 08:49   17.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: два чоловіки постраждали у вогні, в області було три пожежі через удари

Про пожежі, що сталися на Харківщині за добу, поінформували у зведенні за 17 грудня у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом у рятувальників було 17 оперативних виїздів, дев’ять із них – на ліквідацію пожеж у регіоні.

За добу на Харківщині зафіксовано 3 пожежі від ворожих обстрілів у Куп’янському районі. Горіли: приватний будинок на площі 70 м кв. у селі Нечволодівка Кіндрашівської громади, приватний будинок на площі 80 м кв. та господарча споруда площею 300 м кв. за різними адресами у м. Куп’янськ. Ці пожежі оперативно ліквідовані силами ДСНС. На щастя обійшлося без жертв та постраждалих”, – написали у ДСНС.

Окрім того, у Богодухівському районі горів приватний будинок, є постраждалі.

“Внаслідок однієї з побутових пожеж, яка виникла об 11:59 у селі Городнє Богодухівського району постраждали 2 чоловіки: 1985 та 1987 років народження. На території приватного домоволодіння горіла літня кухня, гараж та легковий автомобіль на загальній площі 70 м кв. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється”, – додали рятувальники.

Читайте також: ГШ: понад чотири тисячі разів обстріляла РФ позиції ЗСУ, запустила дві тис. БПЛА

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Громаду Харківщини атакували вісьмома КАБами, двома «шахедами» та з РСЗВ
Громаду Харківщини атакували вісьмома КАБами, двома «шахедами» та з РСЗВ
17.12.2024, 22:48
Терехов звернувся до Зеленського: проблема виникла у Харкові
Терехов звернувся до Зеленського: проблема виникла у Харкові
17.12.2024, 17:36
Батальйон із Північної Кореї біля кордону з Харківщиною зібрала РФ – WP
Батальйон із Північної Кореї біля кордону з Харківщиною зібрала РФ – WP
17.12.2024, 18:20
Харків просідає по зарплатні, а роботодавці пропагують ейджизм – HR-експертка
Харків просідає по зарплатні, а роботодавці пропагують ейджизм – HR-експертка
17.12.2024, 08:30
Коли буде поїзд: графік руху в метро Харкова тепер можна дивитися в телеграмі
Коли буде поїзд: графік руху в метро Харкова тепер можна дивитися в телеграмі
17.12.2024, 21:45
Що хочуть захопити на Куп’янщині до Нового року війська РФ – дані Федоренка
Що хочуть захопити на Куп’янщині до Нового року війська РФ – дані Федоренка
17.12.2024, 19:18

Новини за темою:

09:16
Пожежа у харківській багатоповерхівці через удар: у ДСНС повідомили подробиці
07:58
Десять пожеж загасили на Харківщині протягом доби – дані від ДСНС
08:58
ДСНС: 121 вибухонебезпечний предмет знешкодили піротехніки за добу
07:55
ДСНС: шість пожеж було на Харківщині, одна – зі смертельним наслідком
07:58
Горіло у Харкові та Харківському районі: дві пожежі було через удари РФ – ДСНС

Ви читали новину: «ДСНС: два чоловіки постраждали у вогні, в області було три пожежі через удари»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 08:49;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про пожежі, що сталися на Харківщині за добу, поінформували у зведенні за 17 грудня у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.".