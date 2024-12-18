До конца января ограничили движение по одной из улиц Харькова
Движение транспорта на улице Кандаурова, на углу с улицей Полтавский Шлях, ограничено до 31 января.
Это связано с необходимостью проведения аварийных работ на газопроводе, информирует пресс-служба горсовета.
Пропуск транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе движения.
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 17:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Кандаурова, на углу с улицей Полтавский Шлях, ограничено до 31 января.".