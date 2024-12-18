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До конца января ограничили движение по одной из улиц Харькова

Общество 17:12   18.12.2024
Елена Нагорная
До конца января ограничили движение по одной из улиц Харькова

Движение транспорта на улице Кандаурова, на углу с улицей Полтавский Шлях, ограничено до 31 января.

Это связано с необходимостью проведения аварийных работ на газопроводе, информирует пресс-служба горсовета.

Пропуск транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе движения.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 17:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Кандаурова, на углу с улицей Полтавский Шлях, ограничено до 31 января.".