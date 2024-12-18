До конца января ограничили движение по одной из улиц Харькова

Движение транспорта на улице Кандаурова, на углу с улицей Полтавский Шлях, ограничено до 31 января.

Это связано с необходимостью проведения аварийных работ на газопроводе, информирует пресс-служба горсовета.

Пропуск транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе движения.