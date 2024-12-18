На Харьковщине на заснеженной дороге застряла фура: как ее вытаскивали (видео)

В поселке Старый Салтов правоохранители помогли водителю фуры во время зимней непогоды, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Вечером 16 декабря полицейские Денис Керпек, Дмитрий Новицкий и Юлий Дудин на служебном автомобиле патрулировали в поселке. На дороге они увидели застрявшую на дороге фуру, которая перекрыла движение для других автомобилей.

«Грузовик пытался сдвинуть с движения трактор, однако в связи с заснеженной дорогой автомобиль остался на месте. Полицейские присоединили трос к трактору и совместными усилиями сдвинули фуру с места. Движение транспорта было возобновлено», — рассказали правоохранители.