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На Харьковщине на заснеженной дороге застряла фура: как ее вытаскивали (видео)

Общество 15:54   18.12.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине на заснеженной дороге застряла фура: как ее вытаскивали (видео) скриншот

В поселке Старый Салтов правоохранители помогли водителю фуры во время зимней непогоды, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Вечером 16 декабря полицейские Денис Керпек, Дмитрий Новицкий и Юлий Дудин на служебном автомобиле патрулировали в поселке. На дороге они увидели застрявшую на дороге фуру, которая перекрыла движение для других автомобилей.

«Грузовик пытался сдвинуть с движения трактор, однако в связи с заснеженной дорогой автомобиль остался на месте. Полицейские присоединили трос к трактору и совместными усилиями сдвинули фуру с места. Движение транспорта было возобновлено», — рассказали правоохранители.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 15:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Старый Салтов правоохранители помогли водителю фуры во время зимней непогоды, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".