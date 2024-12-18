Ехал в Харькове с поддельными правами и нарушал ПДД: история горе-водителя
Как рассказали в облуправлении патрульной полиции в Харьковской области, водителя остановили на проспекте Науки.
Накануне днем, около 12:00, копы остановили автомобиль ВАЗ из-за нарушения ПДД. Однако водитель смог удивить патрульных не только ездой не по правилам.
«Водитель предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов. Также несоответствие информации в имеющихся базах данных», – уточнили патрульные.
Мужчина признался, что купил поддельные права в интернете – за 14 тысяч гривен.
«Напомним, что за использование заведомо поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ», – отметили полицейские.
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 10:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как рассказали в облуправлении патрульной полиции в Харьковской области, водителя остановили на проспекте Науки.".