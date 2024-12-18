Їхав у Харкові з підробленими правами та порушував ПДР: історія горе-водія
Як розповіли в облуправлінні патрульної поліції у Харківській області, водія зупинили на проспекті Науки.
Напередодні вдень близько 12:00 копи зупинили автомобіль ВАЗ через порушення правил дорожнього руху. Проте водій зміг здивувати патрульних не лише їздою не за правилами.
“Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також невідповідність інформації у наявних базах даних“, – уточнили патрульні.
Чоловік зізнався, що купив підроблені права в інтернеті – за 14 тисяч гривень.
“Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ“, – зазначили поліцейські.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: водій, копы, патрульні, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 10:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як розповіли в облуправлінні патрульної поліції у Харківській області, водія зупинили на проспекті Науки.".