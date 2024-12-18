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Їхав у Харкові з підробленими правами та порушував ПДР: історія горе-водія

Події 10:45   18.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Їхав у Харкові з підробленими правами та порушував ПДР: історія горе-водія

Як розповіли в облуправлінні патрульної поліції у Харківській області, водія зупинили на проспекті Науки.

Напередодні вдень близько 12:00 копи зупинили автомобіль ВАЗ через порушення правил дорожнього руху. Проте водій зміг здивувати патрульних не лише їздою не за правилами.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також невідповідність інформації у наявних базах даних“, – уточнили патрульні.

Чоловік зізнався, що купив підроблені права в інтернеті – за 14 тисяч гривень.

Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ“, – зазначили поліцейські.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 10:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як розповіли в облуправлінні патрульної поліції у Харківській області, водія зупинили на проспекті Науки.".